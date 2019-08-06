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Diyarbakır'da yangın: 2 ev ve 4 ahır küle döndü

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Tezgeçen Mahallesi’nde elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeni ile 2 ev ve 4 ahır küle döndü.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Tezgeçen Mahallesi'nde elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeni ile 2 ev ve 4 ahır küle döndü.


Olay, Sur ilçesi Tezgeçen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tezgeçen Mahallesin'de ahır olarak kullanılan bir evin üzerinden geçen elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangının sıçradığı 2 ev ve 4 ahır küle döndü. Köylülerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Ev ve ahırların boş olması faciayı önlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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