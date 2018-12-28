Diyarbakır'da yaralı akbaba donmak üzereyken bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde askerler tarafından yaralı bir akbaba bulundu. Üzerinde "Sasa Marinkoviç, Birds of Prey Protection Foundation" kimliği ve GPS bulunan yaralı akbaba, Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Çermik ilçesi Seyhandede Mahallesi'nde devriye görevi yapan Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kar içerisinde kanadı kırık bir şekilde donmak üzere olan akbaba bulundu. Yaralı akbabanın kanadında "Sasa Marinkoviç, Birds of Prey Protection Foundation" kimliği ve GPS'in bulunduğu görülürken, hayvanın Sırbistan Av Koruma Müdürlüğüne ait olduğu tespit edildi. Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen akbaba, çağrılan veteriner hekim tarafından tedavisinin yapılmasının ardından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.