Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyları yapılıyor

Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanan düğün konvoyları yapılmaya devam ediyor. Gece geç saatlerde onlarca aracın katıldığı konvoylar, korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında 4 Eylül'den itibaren 81 ilde köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği, nikah töreni olarak yapılabilecek düğünler ile nikahlara da saat kısıtlaması getirildiği bildirilmişti. Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu da bu doğrultuda karar alarak, kent genelinde sokak, mahalle ve köy düğünlerini, düğün konvoylarını yasaklamıştı. Yasağa rağmen kent merkezinde düğün konvoyu düzenlenmeye devam ediyor. Geç saatlerde onlarca aracın katıldığı konvoylar, korona virüsün yayılmasına da davetiye çıkarıyor.