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Diyarbakır'da yaz spor okulları başlıyor

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek yaz spor okulları 29 Haziran’da başlayacak.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek yaz spor okulları 29 Haziran'da başlayacak. Yüzme dışındaki tüm branşların ücretsiz olduğu faaliyetlere, 5 ile 18 yaş arasındaki tüm gençler ve çocuklar katılabilecek.


Diyarbakır ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, teşkilatlarının 81. kuruluş yıl dönümü olan İl Spor Merkezleri ve Engelliler Spor Merkezleri açılış törenin 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.30 da Kayapınar Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde yapılacağını söyledi. Demir, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bocce, boks, cimnastik, dart, eskrim, engeliler, futbol, güreş, halk oyunları, hentbol, hokey, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, satranç, tekvando, tenis, voleybol, wushu ve yüzme branşlarında faaliyetlerin yapılacağı belirtti. Demir, İl Spor Merkezlerine kayıtların artarak devam ettiğini kaydetti. Demir, şöyle dedi:


“Öğrencilerimizin boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri için 26 branşta yaz spor okullarımızı açıyoruz. Yaz spor okullarına büyük önem veriyoruz. Geleceğin sporcularının yetişmesi için bu faaliyetlere her açıdan destek ve büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Sporun tabanını okullarımız oluşturuyor. Her yıl açılmakta olan İl Spor Merkezlerinin amacı öncelikle çocuklara ve gençlere spor yapmayı teşvik etmek, sporu sevdirmek, kötü alışkanlıklar yerine vatanını ve milletini seven elit sporcular yetiştirmektir. Bu nedenle merkezlerimizin önemi çok büyüktür. Deneyimli antrenörlerimizin gözetiminde çocuklarımız, güzel bir yaz dönemi geçireceklerdir.”

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