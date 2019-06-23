İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da yaz spor okulları stantlarına yoğun ilgi

Diyarbakır’da 5-18 yaş arasında ücretsiz yaz spor okulları için alışveriş merkezlerinde açılan stantlar ilgi odağı oldu.

Diyarbakır'da 5-18 yaş arasında ücretsiz yaz spor okulları için alışveriş merkezlerinde açılan stantlar ilgi odağı oldu.


Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 5-18 yaş arasında çocukların ücretsiz olarak yararlanması için kurulan yaz spor okullarının tanıtımını yapan stantlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 29 Haziran'da başlayacak ve yüzme dışındaki tüm branşların ücretsiz olduğu faaliyetlere, 5 ile 18 yaş arasındaki tüm gençler ve çocuklar katılabilecek. Her sene yaz tatili döneminde gerçekleştirilen yaz okullarının tanıtım stantları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.


Diyarbakır'da bulunan alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarda, atletizm, badminton, basketbol, bocce, boks, cimnastik, dart, eskrim, engeliler, futbol, güreş, halk oyunları, hentbol, hokey, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, satranç, tekvando, tenis, voleybol, wushu ve yüzme branşlarında olan kurslara kayıtlar yaptırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.