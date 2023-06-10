Diyarbakır'da yaz yağmuru

Diyarbakır’da yaz mevsimiyle birlikte havalar ısınmaya başlarken, kentte kısa süreli sağanak yağmur etkili oldu.
Diyarbakır'da yaz mevsimiyle birlikte havalar ısınmaya başlarken, kentte kısa süreli sağanak yağmur etkili oldu.
Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 33 dereceyi gösterirken kenette kısa süreli sağanak yağmur, kısa da olsa bunaltıcı sıcaklığı dağıttı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başlayan kısa süreli sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina altlarına sığındı.
Yağmurun ardından sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.