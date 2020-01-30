Diyarbakır'da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Ajansı Genel Yayın Yönetmenliğini sinema oyuncusu Bircan Kerem üstlendi.

Yeşilçam Ajansı Diyarbakır'da kurularak çalışmalarına start verdi. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinin unutulmaz ismi Bircan Kerem, Diyarbakır Yeşilçam Ajansı'nın tanıtımı için, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kadayıfçı Sıtkı Usta'nın Yenişehir İlçesinde bulunan işletmesinde, yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kerem, geleceğe yönelik hedeflerini ve projelerini anlattı. Kerem, “Yeşilçam Ajansımızın öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeşilçam Ajansımızda Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenerek, çalışmalarımıza başlamış olmanın ortak heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Diyarbakır anlatılmaz yaşanır. Ben şahsen herkesi Diyarbakır'a davet ediyorum. Diyarbakır'a yaklaşık 10 yıl önce bir sinema projesi için gelmiştim. O zamanlar olaylar vardı ve o proje 2-3 gün sürdü. Diyarbakır'ı anlatan filmlere hep merak duydum ve ilgimi çekmiştir. Çünkü Diyarbakır merak ettiğim bir şehir, olumsuz birçok söylem vardı. Ama ben bu karalama kampanyası ve olumsuzluklara aldırış etmiyorum. Çünkü buraya geldiğimde, Diyarbakır'ın söylendiği gibi bir şehir olmadığı gördüm. Diyarbakır, tarih ve kültür ile bezenmiş bir şehir" dedi.

Gençlerin potansiyeli sanatla değerlendirilecek

Diyarbakır Yeşilçam Ajansı olarak Yenişehir ilçesi Ofis semti Sanat Sokağında hizmet vereceklerini anlatan Kerem, “40 yıllık sinema tecrübemi Diyarbakır'ın güzel gençlerine aktarmak ve bu gençlerimizin sanata ve sinemaya yönelmelerini sağlamak için buraya geldim. Gençlerimiz sinema, kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklere ne kadar yönelirlerse, bu bizim için de mutluluk kaynağı olur. Bu konuda bizlere de dua ederlerse ne mutlu bize. Amacımız Diyarbakır'ın gençlerini bay, bayan, çoluk çocuk demeden herkese kamera önü oyunculuk eğitimi vermek, buralarda çekilen projeler olursa onları oraya yönlendirmek ve istihdam alanı açmak. Ayrıca televizyonda izlediğimiz 1 dakikalık sahnenin de saatlerce ve defalarca çekildiğini gözleriyle görmelerini sağlamak. Yani kamera arkasında neler oluyor, neler yaşanıyor, gençlerimize ve insanlarımıza bunları anlatmak için buradayız. Biz bu konuda gençlerimizi eğiteceğiz. Gençlerimizin potansiyellerini sanatla değerlendireceğiz” diye konuştu.