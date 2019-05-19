Diyarbakır'da yetim çocuklara sınırsız ikram

Diyarbakır'da Dünya Yetimler Günü münasebetiyle yetim çocuk ve ailelere Türk Kızılayı Sur Şubesi tarafından iftar yemeği verildi. İftardan sonra çocuklara sınırsız yiyecek ikramında bulunuldu.

Diyarbakır'da bir konferans salonunda gerçekleşen yetim ailelere iftar programı bine yakın katılımla gerçekleşti. İlahiler ve Kur'anı kerim tilavetiyle başlayan iftar yemeği ezanların okumasıyla hep birlikte kardeş sofrasında iftarını açtı. İftar sonrası çocuklar için hazırlanan stantlarda sınırsız yiyecekler ikram edildi, daha sonra palyaçolar eliğinde sokak oyunları oynandı. Yetim çocuklar için unutulmaz anlar yaşanırken, çocukların heyecanları ve mutlulukları gözlerinden okundu. Daha sonra yetim aileler için hayırsever bir vatandaş tarafından bin kişilik hazırlanan erzaklar ikram edilerek program sona erdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Sur ilçe Kızılay Başkanı Abdulaziz Yatkı, yetim ailelere unutulmaz bir gün yaşatmak için kolları sıvadıklarını dile getirerek yetim çocuklar için bugün her şey sınırsız ve ücretsiz olduğunu söyledi. Yatkı, “Bugün 1985 yılında Dünya İslam Teşkilatı Ramazan ayının 15'işini ‘Dünya Yetimler Günü' ilan edilmesinden dolayı bizde bugün yetimlerimize iftar yemeği etkinliği yapmak istedik. Diyarbakır ve çevresinde bin yetim misafirimiz buraya teşvik ettiler. Kendilerine ve ailelerine burada iftar yemeği verdik. Burada palyaçolarla onları eğlendireceğiz, hazırladığımız sınırsız baklava dondurma, pamukşeker vesaire birçok şeyi sınırsız alabilecekler. Daha sonra palyaçolar ile sokak oyunları oynayarak eğlenecekler. Yetimlere unutamayacakları bir gün yaşatmak istiyoruz, farklı olduklarını hissetsinler, çünkü onlar bize Allah'ın emanetidirler. Birde hayırsever bir hemşerimiz bin kişilik gıda yardımında bulundu, kısmet olursa gelen bütün misafirlerimize gıda yardımında da bulunacağız” dedi.