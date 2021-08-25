İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendi

Diyarbakır’da havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa çiftleşme dansı yaparken köylüler tarafından görüntülendi.

Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa çiftleşme dansı yaparken köylüler tarafından görüntülendi.


Sur ilçesi Kengerli köyünde patoza giden köylüler, yol kenarında çiftleşme dansı yapan yılanlarla karşılaştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen köylüler, siyah renkli iki yılanın tarlada bulunan yol üzerinde çiftleşme dansı yaptıklarını gördü. Uzun bir süre çiftleşen yılanlar daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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