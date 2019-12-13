İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki satışı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. 10 Aralık'ta Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde iş yeri ile araçta yapılan aramalarda bin 805 şişe viski, 206 şişe votka, 158 şişe rakı olmak üzere toplam 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkinin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.