Diyarbakır'da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Operasyonu sonucu gözaltına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri

yılbaşı öncesinde kentte piyasaya kaçak, sahte alkollü içki sürülmesinin engellenmesi, merdiven altı tabir edilen yerlerde sahte alkol imalatının deşifre edilmesi ve kaçak, sahte alkol kullanımının halk sağlığına yönelik oluşturduğu tehdit ve zararların önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan çalışma neticesinde Bağlar'da kaçak alkol üretimi yapan bir adres tespit edildi. Adrese dair bir deponun, işyerine ve araca yönelik yapılan aramalarda; 1' er litrelik şişeler halinde yaklaşık 5000 litre etil alkol, 1500 adet sahte alkol üretiminde kullanılan likit kit, 75 şişe kaçak alkol, 55 litre bidon içerisinde sahte alkol, sahte alkol üretiminde kullanılan çok sayıda etiket, süzgeçli huni, ölçü kabı ve galon şişe ele geçirildiği bildirildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.