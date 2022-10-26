Diyarbakır'da yılda 800 bin ton süt elde eden üreticiye süt sağım makinesi dağıtıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan süt üreticilerine ücretsiz süt sağım makinesi dağıtımı yapıldı.

Törende konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, makinelerin dağıtımını bulunulan mekanda yapmalarının amaçlarından biri de pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte yapılan toplu yatırımların açılışını yapması olduğunu söyledi. O yatırımlar içerisinde içerisinde bulunulan EKO binasının da olduğunu ifade eden Başkan Beşikci, “Bu vesile ile biz de bundan sonra kırsal hizmetlerimizin temel koordinasyonunu ve bütün faaliyetlerini bu merkezde yürüteceğimiz için sizlere burayı da özellikle sektörün ana temsilcileri olarak muhtarlarımıza, çiftçilerimize de tanıtmak istedik. Tarım ve hayvancılık sektörü, temel olarak gıda sektörü insanlığın var olduğu günden bu yana ilelebet çok önemli” dedi.

“Hevsel bahçesinde sebze üreticilerimize 30 ton solucan gübresi desteğinde bulunduk”

Diyarbakır'ın önemli bir kültür ve turizm kenti olduğunu belirten Beşikci, “Diyarbakır huzur ortamıyla birlikte bir sanayi kenti olma yolunda. Diyarbakır çok önemli kritik bir tarım kenti. Hem çiftçilerimize, hem üreticilerimize, ilgili teşkilatlarımıza destek sunmak amacıyla 2021 yılında Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Çiftçilerimizle birlikte koşar adım destek olmaya devam edeceğiz. Şubeyi kurduğumuzda 100 bin lira bir bütçesi vardı, 2023 yılında yapılan tesisleri söylemiyorum şu tesis bile tam rakam olmamakla birlikte 20 milyon seviyesinde. Çiftçilerimize doğrudan sunacağımız destek için 2023 yılında bütçemize 7 milyonluk bir kaynak koyduk. Bu çok önemli bir kaynak. Mandalarla alakalı göletlerimizi yapıyoruz, bunlarla ilgili çalışmalara başladık. Hevsel bahçesinde sebze üreticilerimize 30 ton solucan gübresi desteğinde bulunduk. Bunlar bizim için ufak ama manası yüksek adımlardır. Süt makineleri dağıtımlarımız da bunların parçalarından bir tanesi. Önümüzdeki süreçte mercimek tohumu desteğinden gübre desteğine, yine sektörün farklı ihtiyaçlarına gelen taleplere yönelik birçok faaliyeti de el birliğiyle hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ise, Diyarbakır'da yaklaşık olarak 7 milyon dekar arazide tarım gerçekleşmekte olduğunu açıkladı. 2 milyon 800 bin hayvanda hayvancılık noktasında ciddi bir kapasiteye ulaşıldığını aktaran Atalar, “Diyarbakır, tamda tarımının başkenti diyebileceğimiz bir konumda. Tarımsal ürünlerde özelikle 4,5 milyon dekar alanda hububat ve bakliyat pamukta 1 milyon dekara yaklaşan bir artış var. İlimizde ciddi gelişmeler var” dedi.

2002 yılından itibaren büyükbaş hayvan sayısı 244 bindi, bugün 611 bin olduğunu hatırlatan Atalar, “Yılda ortalama yüzde 7 büyüyoruz büyükbaş hayvancılıkta. Küçükbaş hayvan sayımız 872 bin, 20 yılda geldiğimiz nokta 2 milyon 18 bin küçükbaş hayvan sayımız var. Manda varlığı rakamıyla Türkiye'de 17 binle ikinci sıradayız. Melez sığır varlığı bakımından Türkiye'de üçüncü sıradayız. Koyunculukta dördüncü sıradayız, keçi varlığında yedinci sıradayız. Sütün el değmeden sağılmazı ve anında soğutma tanklarına elden değmeden ulaştırılması büyük önem arz ediyor sütün süt olabilmesi için. İlimizde 800 bin ton üzerinde yıllık üretimimiz var. Süt üreticiliğinde de ilk dört il arasındayız” ifadelerine yer verdi.

Yenişehir ilçesinde yapılan programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve besiciler katıldı.