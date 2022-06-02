İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da yıldırım çarpması sonucu bir çocuk öldü

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgilere göre, ilçeye 6 kilometre mesafede bulunan Köseli köyü mevkiinde pamuk tarlasında çapa yapan tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 13 yaşındaki Abdulsamed Dağ ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, arkadaşları tarafından 2 kilometre mesafede bulunan Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.