İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da yılın ilk kar yağışı başladı

Diyarbakır’da, Meteoroloji 15.

Diyarbakır'da, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından kentte yılın ilk kar yağışı başladı.


Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarının ardından bugün saat 15.00'de yağması beklenen kar yağışı başladı. Perşembe gününe kadar kar yağışının devam edeceği bildirilen açıklamada, kar yağışıyla ilgili meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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