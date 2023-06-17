Diyarbakır'da YKS'nin ilk oturumu başladı

Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Diyarbakır'da da başladı.

3 milyon 572 bin 466 üniversite adayının gireceği 2023-YKS'nin ilk oturumu TYT başladı. Diyarbakır'da bir yıl boyunca sınava hazırlık yapan öğrenciler sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte sınav merkezlerine akın etti.

Son dakikalarda sınav binasına ulaşan adaylar, koşarak kimlik kontrollerinin ardından sınıflarına gitti. Saat 10.00'da kapıların kapanmasından sonra aileler dışarıda çocukları için Yasin-i Şerif okudu, dualar ederek dışarıda bekledi.

Merkez Yenişehir ilçesinde Ziya Gökalp Anadolu Lisesinde sınava giren kızı Ceren için kapı önünde heyecanlı beklediğini belirten Mehmet Derse, “Çocuğumu 1 yıl boyunca çalıştığı sınava girmesi için okula getirdim. Çocuğumun sınava 2'nci kez girişidir. Çocuğum sınav için bayağı çalıştı. Allah emeğini boşa çıkarmasın. Emek sarf eden tüm adaylara başarılar diliyorum. Kızımın hedefi de tıp fakültesidir. Geçen sene bu bölüm gelmedi diye bu sene tekrar girdi” dedi.