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Diyarbakır'da yoğun sis tarihi ilçede görsel şölen oluşturdu

Diyarbakır’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla Sur ilçesinin büyük bir kısmında hakim oldu.

Diyarbakır'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla Sur ilçesinin büyük bir kısmında hakim oldu.


Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan sis, pazar sabahında günün doğumuyla beraber etkisini artırdı. Fiskaya yolunda etkili olan sisin görüş mesafesini kısaltması nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi.


Oluşan sis nedeniyle tarihi Sur ilçesinde bulunan 8 bin yıldır aralıksız tarım yapılan ve bölgenin hem zahire deposu hem de dinlenme alanı olan Hevsel Bahçeleri de tamamen sise büründü.


Tarihi ilçede zaman zaman etkisini gösteren sis görsel şölen oluşturdu.

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