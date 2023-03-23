Diyarbakır'da yol güvenliği için trafik levhaları konuldu

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli yollar için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması ve karayolları işaretleme standartlarına uygun olarak Kayapınar ilçesinde trafik levhalarının montajını yaptı.

Ekipler, Prof. Dr Necmettin Erbakan Bulvarı Rıha caddesi kavşağına 34 trafik levhası, Abdülkadir Aksu caddesi Leyla kasım caddesi kavşağında 32 trafik levhası montajını tamamladı.