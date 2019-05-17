Diyarbakır'da yol vermeme nedeniyle kan aktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı iki komşu köy fertleri arasında yaşanan yol verme kavgasında silahlar konuştu. Köylüler arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan 46 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Tanoğlu köyü ile Arslanoğlu köyü fertleri arasında önce tartışma çıktı, çıkan tartışma köylülerin araya girmesiyle sona erdi. Daha sonra Arslanoğlu köyü fertleri Tanoğlu köyüne gelerek daha önce tartıştıkları kişilere bu kez silah çekerek ateş ettiler.

Kavgayı ayırmaya çalışa ve açılan ateş sonucunda köy muhtarının kızı olduğu öğrenilen, 46 yaşındaki H.K. isimli kadın hayatını kaybederken, köye kavga için gelen 2 kişi de ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi Hastaneleri kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik kuvvetleri kavganın yaşandığı bölgede incelemede bulunarak olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Güvenlik kuvvetleri daha sonra köylülerin karşı karşıya gelmemesi için, her iki köyün girişinde sıkı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma ve incelemeler devam ediyor.