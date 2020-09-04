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Diyarbakır'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesindeki yol çalışmalarına hız verdi.

Ekipler Rıha Caddesinde 24 bin metreküp kazı, 26 bin metreküp dolgu, 15 bin ton alt temel ile temel ve 4 bin ton sıcak asfalt serecek.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşların yağışlı havalarda kent içi yolları daha rahat ve konforlu bir şekilde kullanabilmesi amacıyla Kayapınar ilçesinde başlattığı yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Kayapınar ilçesinde bulunan Mastfroş Caddesindeki çalışmaları sürdüren Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, 30 metrelik imar yolu olan Rıha Caddesindeki çalışmalarına başladı. Rıha Caddesinde 24 bin metreküp kazı, 26 bin metreküp dolgu, 15 bin ton alt temel ile temel ve 4 bin ton sıcak asfalt serecek Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, caddede aynı zamanda 4 bin 800 metrekare kaldırım da yapacak.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ayrıca tüm birimleriyle vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

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