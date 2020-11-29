Diyarbakır'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımın daha konforlu ve kesintisiz sağlanması için önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Kent genelinde yeni imar yollarında çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Rıha Caddesinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığınca, daha önce parke olan ve imar koridoru tam açılmamış olan yolda, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerinin DİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince yenileme çalışmalarının ardından 15 bin metreküp kazı, 21 bin metreküp dolgu yapıldı. Yol altyapısının tamamlanmasından sonra Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 18 bin ton alt temel ve temel malzeme ile 4 bin 500 ton sıcak asfalt serdi.

Yol çizgileri tamamlandı, refüj ve kaldırımlar yenilenecek

Ulaşım Daire Başkanlığının araç ve yaya trafiğinin güvenli olması için yol çizgi çalışmalarını tamamladığı Rıha Caddesinde, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, refüj ve kaldırım çalışmalarına başladı. Refüj ve kaldırımlarda şimdiye kadar 3 bin 400 metre bordür çalışması yapılırken çalışmaların tamamlanmasının ardından Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, kaldırımlarda ağaçlandırma, refüje ise çiçekler dikerek caddenin daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, Rıha Caddesinde 17 Ekimde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamlarken aralık ayı içerisinde refüj ve kaldırım çalışmalarını tamamlayıp caddeyi yaya ve trafik kullanıma hazır hale getirecek.