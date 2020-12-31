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Diyarbakır'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve rahat bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için Yeniköy Mezarlığının 2’nci etabında asfalt çalışması yürüttü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve rahat bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için Yeniköy Mezarlığının 2'nci etabında asfalt çalışması yürüttü.


Kent genelinde sıcak asfalt serme çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve rahat bir ortamda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için Yeniköy Mezarlığı 2'inci etabında sıcak asfalt çalışması yürüttü. Daha önce Yeniköy Mezarlığı 1'inci etabında sıcak asfalt serme çalışmalarını tamamlayan ve kabristanların ara yollarına parke taşı döşeyen Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Yeniköy Mezarlığı 2'nci etabında 230 metre uzunluğundaki yolda asfalt çalışması yaptı. 230 metre uzunluğundaki yolda ilk olarak stabilize, temel ve alt temel çalışmalarını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, alt yapı işlemlerinin ardından yola 10 santimetre kalınlığında toplam 300 ton sıcak asfalt sererek yolu bugün itibariyle vatandaşların hizmetine açacak.

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