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Diyarbakır'da yolcu minibüsü alt geçide uçtu: 1'i ağır 7 yaralı

Diyarbakır’da şehir içi yolcu taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide uçtu.

Diyarbakır'da şehir içi yolcu taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide uçtu. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 M 221 plakalı şehir için taşımacılık yapan minibüs sürücüsünün, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikteki alt geçitten aşağı yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kullanılamaz hale gelen minibüs çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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