Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 33 yaralı

Diyarbakır'da Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 33 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesinden Diyarbakır istikametine gitmekte olan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere 33 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Otobüs şoförü Yusuf İ., önüne bir transitin çıktığını, ona çarpmamak için direksiyonunu kırınca toprak çökmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.