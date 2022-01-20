İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da yolda kalan polisleri vatandaş traktörüyle kurtardı

Diyarbakır’da, Hazro ilçesine giden polis ekipleri, yolda mahsur kalınca yardımlarına köylüler traktörle yetişti.

Diyarbakır'da, Hazro ilçesine giden polis ekipleri, yolda mahsur kalınca yardımlarına köylüler traktörle yetişti.


Diyarbakır'da, salı gününden beri başlayan kar yağışı her geçen saatte etkisini artırarak devam ediyor. Kırsalda kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, kent merkezinde de kar kalınlığı devam ediyor. Hazro ilçesine göreve giden polis ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Sarıcanak köyünde yolda kaldı. Vatandaşlar, polis ekiplerine traktörle yardım ederek ilçe merkezine kadar götürdüğü belirtildi.

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