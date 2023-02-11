İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da Yoldaş Apartmanı'nda enkaz çalışması tamamlandı

Diyarbakır’da 6 enkaz alanından biri olan Yoldaş Apartmanı’nda arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Diyarbakır'da 6 enkaz alanından biri olan Yoldaş Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Ekipler, çalışmaların devam ettiği diğer enkaz alanlarına gönderildi.


Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkaz çalışmaları devam ederken, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Yoldaş Apartmanı'nın enkaz çalışması tamamlandı. Kurtarma ekipleri diğer enkaz alanlarına gönderildi. Şehirde 3 enkaz çalışması tamamlanırken, 4 yerde ise çalışma devam ediyor. Diyarbakır'da 7 apartman yıkılmıştı.

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