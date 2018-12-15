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Diyarbakır'da yükselen nehir suları sise neden oldu

Diyarbakır’da Dicle Barajındaki kapaklardan birinin kopmasıyla birlikte Dicle Nehri’nde yükselen su seviyesi sabah saatlerinde Sur ilçesinde sise neden oldu.

Diyarbakır'da Dicle Barajındaki kapaklardan birinin kopmasıyla birlikte Dicle Nehri'nde yükselen su seviyesi sabah saatlerinde Sur ilçesinde sise neden oldu. Görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü Sur ilçesinde trafikte seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı.


Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'ndaki kapaklardan birinin kopmasıyla Dicle Nehrinde yükselen su seviyesi sabah saatlerinde Dicle Üniversitesi Köprüsünde bulunan nehir yataklarında sis oluşturarak görüş mesafesini 50 metreye düşürdü. Sur ilçesinde başlayan sis sürücülere trafikte zor anlar yaşatırken, nehir yataklarından yükselen sis kartpostallık görüntü oluşturdu.

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