Diyarbakır'da "Yunus Emre'yi Anma" programı düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yunus Emre'yi anma gecesi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, 10 Ekim'de açtığı “Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Sezonu” kapsamında etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen programda, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre çeşitli etkinliklerle anıldı. Konya Türk Tasavvuf Topluluğunun konseriyle başlayan program, dengbejlerin Kürtçe mevlit okumasıyla devam etti. Etkinlik sema gösterisiyle sona erdi. Konya Türk Tasavvuf Topluluğu Sanat Yönetmeni Yusuf Kayya, ülke genelinde "2021 Yunus Emre Yılı" etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlendiğini belirtti.

Bu etkinliklerden birini de Diyarbakır'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kayya, "Programda ilahiler seslendirildi, dengbejler mevlit okudu ve sema gösterisi yapıldı. Daha önce de programlarımız oldu ama bugün çok daha farklı bir hava oluştu. Her geldiğimizde Diyarbakır'ı çok farklı buluyoruz. Kente huzur gelmesinden dolayı çok mutlu olduk. Peygamber kabirlerini ziyaret ettik ve tarihi yerleri gezdik. Diyarbakır'dan çok etkilendik. Mevlana'nın diyarından gelerek mesajlarını getirdik. Yunus Emre'nin mesajlarını da burada iletme imkanı bulduk. Hem Yunus Emre hem Mevlana hem de peygamberler şehri Diyarbakır'daki atmosfer çok güzel, farklı bir duygu oluşturdu. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.