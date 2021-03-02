Diyarbakır'da yüz yüze eğitim başladı, okul bahçeleri öğrencilerle doldu

Korona virüs risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Diyarbakır'da yüz yüze eğitim başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile yeni kontrollü normalleşme süreci de başladı. Korona virüs risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Diyarbakır'da yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına gidip öğretmen ve arkadaşları ile buluştu. Yenişehir İlkokulu ve 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler sınıflarında yüz yüze ders işlemeye başladı. Öğrenciler, teneffüste korona virüs tedbirlerine dikkat ederek oyun oynayıp zaman geçirdi.