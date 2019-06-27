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Diyarbakır'da yüzü ve elleri kararmış erkek cesedi bulundu

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde, bir tarlada yüzleri ve elleri kararmış erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, bir tarlada yüzleri ve elleri kararmış erkek cesedi bulundu.


Olay, bugün sabah saatlerinde yaşandı. Eğil İlçesi Kaya köyünde Dicle Nehri yatağı yakınında bulunan çiftçiler, arazinin arasında bir erkek cesedi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yüzü ve elleri kararmış olan cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırırken, cesedin kime ait olduğu yönünde çalışma başlattı.

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