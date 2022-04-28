İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da zabıta ekipleri bayram öncesi maytap denetimine çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim gerçekleştirdi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi, yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim yaptı.


Yapılan denetimlerde işyeri sahiplerine maytap, çatapat gibi patlayıcı maddelerin satışının yasak olduğu bildirildi.


Patlayıcı maddelerin satılmaması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerine devam edeceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.