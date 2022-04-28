Diyarbakır'da zabıta ekipleri bayram öncesi maytap denetimine çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi, yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde işyeri sahiplerine maytap, çatapat gibi patlayıcı maddelerin satışının yasak olduğu bildirildi.

Patlayıcı maddelerin satılmaması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerine devam edeceği öğrenildi.