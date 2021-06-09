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Diyarbakır'da zabıta ekipleri işyerlerinde ruhsat denetimi yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince Kayapınar, Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinin açma ruhsatlarını denetledi. Çalışmada iş yeri sahiplerini ruhsat almaları konusunda uyarıda bulunan zabıta ekipleri, ayrıca durumla ilgili tespit tutanağı tuttu. Zabıta Daire Başkanlığı, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için yetki ve sorumluluk alanında bulunan işyerlerine yönelik ruhsat denetimlerine devam edeceği bildirildi.

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