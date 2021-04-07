Diyarbakır'da zabıta ekipleri kaldırım işgallerine son veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, iş yerleri tarafından kaldırımlara bırakılan, görüntü kirliliğine yol açan ticari mallar, flama ve seyyar tabelaların kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı ile Kayapınar Caddesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde cadde ve sokaklarda kaldırımları işgal eden iş yeri sahiplerine söz konusu durumun belediye mevzuatına aykırı olduğu konusunda bilgilendirdi. Uyarılara rağmen kaldırımları işgal etmeye devam edenlere yönelik cezai işlem uygulanacağını aktardı.

Zabıta Daire Başkanlığının gerçekleştirdiği denetimlerde engelli rampalarının önüne park eden otomobil ve motosiklet sahipleri de uyarılarak araçların bulunduğu yerlerden kaldırılmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların kaldırımları rahat şekilde kullanmalarını sağlamak için denetimlerini kent genelinde sürdüreceği bildirildi.