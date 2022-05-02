Diyarbakır'da zabıta ekipleri maytap denetimini aralıksız sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramında, yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim yapmaya devam ediyor. Zabıta ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yapılan denetimlerde çok sayıda patlayıcı maddeye imha edilmek üzere el konuldu, satış yapan iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar satış yapan iş yerlerini “ALO 153” Çağrı Merkezine bildirebilecek. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerine devam edeceği belirtildi