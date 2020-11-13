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Diyarbakır'da zabıta ekipleri yol ve kaldırım işgaline son verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Urfa Kapı mevkiinde kaldırım üzerinde yayaların geçişini engelleyen seyyar satıcılar ile yol üzerinde gelişigüzel park eden nakliye pikaplarının işgaline son verdi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda denetimlerini arttırarak günlük hayatı olumsuz etkileyen işgalleri yasal işlemler uygulayarak sonlandırıyor. Yenişehir ilçesi Urfa Kapı mevkiinde Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Yenişehir İlçe Belediyesi zabıta ekiplerince kaldırım üzerinde yayaların geçişini engelleyen seyyar satıcılar ile araç trafiğini engelleyen pikaplara yönelik denetim gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, kaldırımlardaki işgallere son verildi.


Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaya yolu üzerindeki işgaller nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması için çalışmalara devam edecek.

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