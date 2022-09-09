Diyarbakır'da zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim

Zabıta Daire Başkanlığı, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Sur ve Kayapınar zabıtalarıyla ortaklaşa yapılan çalışmalarda dilencilik yaptığı tespit edilen 4'ü çocuk 10 kişi yakalandı.

Dilencilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği ‘İdari Yaptırım Karar Tutanağı' düzenlenerek bölgeden uzaklaştırıldı. Yabancı uyruklu olanlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, çocuk yaşta olanlar da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirildi. Zabıta Daire Başkanlığı dilencilerine yönelik çalışmalarına daha detaylı olarak diğer kurumlarla koordineli devam edecek. Zabıta Daire Başkanlığı, duygu istismarı yapan dilencilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.