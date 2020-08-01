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Diyarbakır'da zabıta ekiplerinin patlayıcı madde denetimi sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi başlattığı denetimlerini artırdı.

Ekipler, bakkal ve marketlerde satılan yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelere el koyarak iş yerlerine cezai işlem uyguladı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde başlattığı yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde daha önce yapılan uyarıları dikkate almayarak patlayıcı madde satışını sürdüren iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Ekipler, market ve bakkallarda bulunan yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeleri tutanak altına alarak el koydu. Zabıta Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü ve bayram süresi boyunca da devam edeceği ifade edildi. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin titizlikle değerlendirildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların karşılaştığı olumsuz durumları 'Alo 153' hattına bildirmeleri istendi.

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