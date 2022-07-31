İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da zehir taciri tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Alınan bilgilere göre, Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada bagaja gizlenmiş 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Ö.S. (44) gözaltına alınırken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 8 bin liralık Türk lirası ve dövize el koyuldu. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.