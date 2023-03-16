Diyarbakır'da zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, 6 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi mevkisindeki köprülü kavşakta, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Sedat Atalay ve Yusuf Pamuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.