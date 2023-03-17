Diyarbakır'da zincirleme kazaya sebebiyet verip ölen iki kişi ehliyetsiz çıktı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, 6 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ölen 2 kişinin söz konusu kazada kusurlu ve ehliyetsiz oldukları belirlendi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi mevkisindeki köprülü kavşakta, 16 AIG 669 plakalı araç, Şanlıurfa yolu üzerinden otogar istikametine sağ şeritten seyir halindeyken sola doğru manevra yaptığı sırada aynı istikamette orta şeritte seyir halinde olan sürücü M.A. idaresindeki 44 ACB 185 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareketini sürdürerek sol şeritten aynı istikamete seyir halinde olan sürücü, M.K. idaresindeki 06 DG 2142 plakalı araca çarptı. Daha sonra refüjde bulunan 2306749 numaralı aydınlatma direğine, sonra da Şanlıurfa yolu Seyrantepe istikametine sol şeritten seyir halinde olan sürücü R.K. idaresindeki 06 DY 7377 plaka araca ve aynı istikamette orta şeritten seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 BUK 238 plakalı araca çarptı.

16 AIG 669 plakalı aracın diğer araçlara çarpması sonucu araçtan düşen stepne tekerinin orta şeritten gelen M.A. idaresindeki 41 LB 017 plaka araca çarpması sonucu yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu 16 AIG 669 plakalı araçtaki Sedat Atalay ve Yusuf Pamuk yaralı olarak kentteki özel hastaneye, 06 DY 7377 plaka araç sürücüsü R.K., ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve 34 BUK 238 plakalı araç sürücüsü M.Ş., ise başka özel hastaneye sevk edildi.

Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Sedat Atalay ve Yusuf Pamuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin kusurlu ve ehliyetsiz oldukları belirlendi.

İki yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.