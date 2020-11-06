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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Kantar Kavşak alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 LJY 20, 34 HC 5269, 34 VM 7476, 63 AB 135 ve plakası öğrenilemeyen ticari araç, kaygan zemin nedeni ile çarpıştı. 5 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları sonrası trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.


Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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