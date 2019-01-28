İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır’da 3 aracın karışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 3 aracın karışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.


Olay, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde seyir halinde olan bir arazi aracı, aniden yönünü değiştirdi. Aracın yönünü değiştirmesi sonucu arkadan gelen başka bir araç arazi aracına, sonraki araç da ortadaki araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi, diğer sürücüler tarafından araçlardan çıkarıldı. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile yaralılar ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.