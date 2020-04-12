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Diyarbakır'da zırhlı polis aracından vatandaşlara 'Şemmameli' moral

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’da polis zırhlı aracından Kürtçe ’Şemmame’ parçası çalındı.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır'da polis zırhlı aracından Kürtçe 'Şemmame' parçası çalındı. Güvenlik güçlerinin alkışına vatandaşlar balkondan tempo tuttu.


İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır'da polis araçlarından vatandaşlara moral vermek için Kürtçe parça çalındı. Bağlar ilçesi Dörtyol semtinde polis zırhlı aracından Kürtçe 'Şemmame' şarkısını çalan güvenlik güçlerine balkondaki vatandaşlar da alkışlar ve zılgıtlarla eşlik etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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