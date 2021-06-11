Diyarbakır'daki çağrı merkezlerinde yeni istihdam hedefi 5 bin

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır'das faaliyet gösteren Teleperformance, Assistt, Turkcell Global ve Callay çağrı merkezlerini ziyaret ederek, çalışma alanlarından yemekhanelere kadar tek tek incelemelerde bulunduğu çağrı merkezlerinde çalışanlarla sık sık sohbet etti. Ziyareti sırasında çağrı merkezleri yetkililerinden bilgiler alan Vali Karaloğlu, incelemelerinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

“İstihdamı artıracak en önemli projelerden birisi”

Diyarbakır'ın genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Vali Karaloğlu, çağrı merkezlerini, Diyarbakır'da istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak noktasındaki en önemli projelerden bir tanesi olarak gördüklerini söyledi. Vali Karaloğlu, çağrı merkezlerindeki çalışan sayısını arttırmaya dönük çalışmalarının olduğunu ifade ederek Diyarbakır'daki çağrı merkezlerinde çalışan sayısının yaklaşık 3 bin 500 kişi olduğunu, yıl sonuna kadar bu sayıyı 5 binin üzerine çıkarma hedefinde olduklarını vurguladı.

Vali Karaloğlu, kamu olarak çağrı merkezlerine her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.