Diyarbak?r'daki camilerde rehberlik hizmeti verildi, 3 turist M?sl?man oldu

Diyarbak?r'da tarihi mekanlarda turistlere yard?mc? olmak, do?ru ve g?venilir bilgi vermek amac?yla ?l M?ft?l??? taraf?ndan rehberler g?revlendirildi. Rehberlik hizmetinin ba?lad??? g?nden bu g?ne 3 yabanc? turist M?sl?man oldu.

Diyarbak?r'da vatanda?lar, ?l M?ft?l??? yetkililerine yerli ve yabanc? turistlerin camilere girerken uygun k?yafetlerle girmesi hususunda dikkatleri ?ekip, cami adab? konusunda turistlerin bilgilendirilmesini talep etti. Vatanda?lar?n bu talepleri do?rultusunda ?al??ma yapan Diyarbak?r ?l M?ft?s? Yavuz Selim Karabay?r, Diyarbak?r'?n tarihine ve maneviyat?na ???k tutan Hz. S?leyman Camii ve 5. Harem-i ?erif olan Ulu Cami'de ?l M?ft?l??? ile Sur ?l?e M?ft?l??? isti?aresi ile turistlere yard?mc? olmak, do?ru ve g?venilir bilgi vermek amac?yla rehberler g?revlendirdiklerini s?yledi. Karabay?r, "Rehberlerimiz, yerli ve yabanc? turistlere Diyarbak?r'?n inan? boyutunu, medreselere ev sahipli?i yapmas?ndan dolay? e?itim boyutunu ve tarihi mekanlar hakk?nda tan?t?mlar yaparak rehberlik hizmeti sunmaktalar" dedi.

3 turist M?sl?man oldu

Bu ?al??ma kapsam?nda ?l M?ft?l???nce turistlere rehberlik etmek amac?yla g?revlendirilen ve ?? dil bilen Abd?lmenap Ayd?n, "?ncelikle yerli ve yabanc? turistlere Diyarbak?r Ulu Cami'nin ?slam aleminin 5. Harem-i ?erifi olu?unu, peygamberler, sahabeler ve medeniyetler ?ehri olu?unu ve inan? boyutunu anlat?yoruz. Ulu Cami k?lliyesi i?erisinde bulunan iki tane ?zel medresemizden bahsederek Ulu Cami'nin bir ilim ve irfan yuvas? oldu?unu ?ngilizce, Arap?a Rus?a olmak ?zere ?? dilde tan?t?yoruz. Ulu Cami'nin giri?inde sa? tarafta bulunan panolar?m?za ?slam'?n 5 ?art?n?, ?nemini, esaslar?n?, bro??rlerimizde ise ?slam dininde caminin kutsall???n? ve de?erini, tesett?r?n ?slam'daki yerini, ?slam'da ailenin ?nemini, Diyarbak?r'?n ?nemli camilerinin tarih?eleri ve co?rafyam?zda yeti?en ilim adamlar?n?n tan?t?ld??? bilgiler yer almaktad?r. Rehberli?imiz sayesinde bug?ne kadar 3 yabanc? turist M?sl?man oldu. Ulu Cami'yi ziyaret eden turistlerimize ?e?itli dillerde yaz?lm?? ?slam eserlerini vererek okumalar?n? ve ?slam dini ?zerinde merak ettikleri sorulara cevap vermeyi sa?l?yoruz, sonra onlarla birlikte caminin belli b?l?mlerini ziyaret ederek sa?l?kl? bilgiyi vermeye ?al???yoruz. Ard?ndan Evliya ?elebi'nin s?z? olan, 'Ulu Cami'nin ?yle bir ruhaniyeti vard?r ki bir kimse iki rekat namaz k?lsa kabul olundu?una kalbi ?ahitlik eder' s?z?nden sonra bir?ok misafirimiz k?yama do?rulup dua etmekte ve namaz k?lmaktad?r. Turistler, Diyarbak?r'?n manevi atmosferinden etkilendiklerini ve herkesin mutlaka buralar? ziyaret etmesi gerekti?ini tavsiye ediyorlar" diye konu?tu.