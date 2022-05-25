İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'daki 'çocuk kaçırma' paylaşımları asılsız çıktı

Diyarbakır’da son zamanlarda sosyal medyada yer alan ’çocuk kaçırma’ paylaşımları asılsız çıktı.

Diyarbakır'da son zamanlarda sosyal medyada yer alan 'çocuk kaçırma' paylaşımları asılsız çıktı.


Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarında kimliği belirsiz bir kişinin hedef gösterilerek Diyarbakır'da çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Söz konusu paylaşımlarla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kentte çocuk kaçırılması olayının olmadığı, iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu öğrenildi.

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