Diyarbakır'daki EMDR terapisine yurt dışı ve çevre illerden yoğun ilgi

Diyarbakır'da Uzman Psikolog Meki Deniz tarafından yıllardır hizmete sunulan bu terapi yönteminin bir çok bozukluğu tedavi ettiği belirtildi.

Uzman Klinik Psikolog Meki Deniz'in Diyarbakır'a kazandırdığı EMDR cihazı ile uygulanabilecek bu yöntemle uygun kriterleri taşıyan danışanlar EMDR terapisi alırken, yurt dışından ve diğer şehirlerden talep olduğu için yoğunluk yaşandığı bildirildi. EMDR terapisi ve uygulama yöntemleri ile sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Meki Deniz, EMDR cihazını kullanmak ve bu terapiyi gerçekleştirmek için gerekli eğitimlerin alınması ve terapinin uzman eller tarafından uygulanması gerektiğini belirterek, “Yurt dışından ve bir çok yakın illerden artık online terapi yöntemiyle ağır travma çalışıyoruz. Diyarbakır'dan yurt dışına online olarak gece 03:00 kadar terapi ihtiyaç duyuluyor. Yoğunluğun ve beni tercih etmelerinin sebebi kullandığım terapi yöntemlerinin dışında her danışan benim için özeldir ve her danışanın çözemediği bir düğümün olduğunu inanıyorum benim görevim o düğümü bulup ona destek çıkıp birlikte o düğümü çözmek o yüzden her danışana herkes gibi davranılmaması ve onun için uygun olan terapi yöntemi ile ona inandığı yolda yolculuk etmek olduğuna inanıyorum" dedi.

"Çocuklarda daha çok dikkat bozukluğu ve sınav kaygısı yaşanıyor"

Yoğun olarak bozuklukların, yetişkinlikte kaygı ve obsesif kompulsif bozukluk olduğunu belirten Deniz, "En yoğun aldığımız bozukluklar yetişkinlikte kaygı ve obsesif kompulsif bozukluk olurken çocuklarda daha çok dikkat bozukluğu, hiperaktivite ve sınav kaygısı yaşanıyor. Bunun dışında ilişkilerde karşı tarafı kaybetme korkusu yaşayan onsuz yapamam diyen ilişki bağımlılığı yaşayan gençlerimizi ve kumar, bahis bağımlılığı yoğunlaşırken bunlar boşanmalara kadar varıyor. Obsesif kompulsif bozukluğun veya anksiyete bozukluğunun oluşturduğu çaresizlik çok yoğun yaşandığı için bu hastalar olağan hayatlarına tekrar dönüş sağlayabileceğine inanamıyor. Bunun için bir çok alternatif terapi yöntemi uyguluyorum bilişsel davranışçı terapi tek değil yeri geliyor EMDR terapisi, yeri geliyor Şema veya Nlp bazen hipnozdan bile beslendiğim oluyor. Meslektaşlarımızın kendilerini sürekli güncellemesi gerektiğini ve herkese herkes gibi davranılmaması gerektiğine inanıyorum her danışan özel olduğundan ona uygun bir karma terapilerle yaklaşmak gerektiğini inanıyorum" diye konuştu.