Diyarbakır'daki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan Galeria İş Merkezi ve Sözer apartmanında enkaz çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da depremden etkilenerek yıkılan 7 apartmandan Yenişehir ilçesindeki Galeria İş Merkezi ve Sözen apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesinde yıkılan Yoldaş apartmanı ve Dündar apartmanında arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken, ekipler diğer 4 noktadaki enkaz alanlarına gönderildi.