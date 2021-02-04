Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 23. buluşma

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 521'nci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Anne Selma Han'ın, 2015 yılında 24 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Onur Han, güvenlik güçlerine teslim olurken, anne Selma Han, 13 Eylül 2019'da Muş'un Varto ilçesinden gelerek Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetine katılmıştı.