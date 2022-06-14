Diyarbakır'daki fabrika yangınının bilançosu ortaya çıktı: 8 bin metrelik alan yandı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) dün yangın çıkan fabrikada hasar tespit ve temizlik çalışması yürütülüyor. 40'tan fazla ülkeye saç boyası ihraç ederek Türkiye'nin saç boya ihracatının yüzde 50'sini karşılayan fabrikada 8 bin metrelik alan yandı.

OSB'de 2003 yılında kurulan ve 550 çalışanı olan kozmetik ürün üretimi yapılan fabrikada dün çıkan; itfaiye, AFAD ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) desteğiyle söndürülen yangında oluşan hasarın kısa sürede giderilmesi için çalışmalara başlandı. Ekipler, fabrikanın yangında zarar gören bölümleri ve bahçesinde temizlik çalışması yaparken, hasarın tespiti için de incelemeler sürüyor. Yangının bilançosunda 8 bin metrelik alanın yandığı ve yanan alanın toz üretim merkezi olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin saç boya ihracatının yüzde 50'sini yapan firmanın, 40'tan fazla ülkeye ürün sattığı belirtildi.

“Güçlü bir yangın olduğu için yüzde 30'luk kısmı yandı”

Lila Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız, dün saat 14.00 civarında toz üretim alanında kazan içerisindeki statik elektrikten dolayı çıktığını tahmin ettikleri bir kıvılcım ve bunun üstünde güçlü bir havalandırma sisteminin olmasının yangını alevlendirdiğini söyledi. Cansız, “Onun da o alevi yukarıya ve çatıya taşıması neticesinde çok hızlı bir yangın süreci başladı. Olayın ilk anından itibaren oradaydım. İlk müdahale edenlerden biriydim. İlk 5 dakika güçlü bir şekilde yandı. İlk etapta biz müdahale ettik, ardından da OSB'deki itfaiye ve şehirden gelen itfaiyelerle, TOMA'larla birlikte çok hızlı bir müdahale oldu. Güçlü bir yangın olduğu için yüzde 30'luk kısmı yandı. Yanan kısım ham madde bölümü. Toz üretim alanı kısmıydı. Netice itibariyle diğer büyük alanımıza bir şey olmadı Allah'a şükür. Kimsenin sağlığını ciddi bir şekilde etkileyen bir problem de yok. Dün itibariyle herkes taburcu oldu” dedi.

“8 bin metre karelik kapalı bir alan yandı”

İtfaiye, jandarma ve kendi ekipleriyle birlikte yaklaşık 50 kişinin etkilendiğini aktaran Cansız, “Dün akşam itibariyle herkesin durumu gayet iyi. Sadece 2-3 kişide küçük yanıklar var. Onlar da ciddi yanıklar değil. Şu anda hasar tespiti yapılıyor. 8 bin metrekarelik kapalı bir alan yandı. Ham maddeler vardı. Onlar kullanılamaz hale geldi. Bizim asıl işimiz saç boyası üretimi. Saç boyası üretimini etkileyecek bir zararımız yok. 2-3 güne kadar lojistik sevkiyatımızı yapmaya başlayacağız. Stok alanlarımıza yangın ulaşmadı. 550 çalışanımız var. İki vardiya şeklinde çalışıyoruz. Ürün hızlı yanıcı bir madde. Havalandırma sisteminin de güçlü çalışır vaziyette olması olayı biraz daha büyüttü. Saç boyasında 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'nin saç boya ihracatının yüzde 50'sini sadece biz yaparız. 2-3 güne kadar sevkiyatlar başlar. Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum” şeklinde konuştu.