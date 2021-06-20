Diyarbakır'daki gazetecilere drone eğitimi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol kapsamında Diyarbakır'da görevli gazetecilere yönelik drone eğitimi başladı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti lokalinde düzenlenen drone eğitimine 58 kursiyer katıldı. Berkan Seferoğlu tarafından verilen eğitimlerde insansız hava aracı talimatnamesi hakkında bilgi verilerek uçuşa yasak olmayan bölgelerde drone uçurmanın teknikleri anlatıldı.

4 gün sürecek olan eğitimlerin ardından başarılı olan kursiyerlere İHA-1 kullanma ehliyeti verilecek.